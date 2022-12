Francia | nel nome del padre | Marcus Thuram in campo come papà nel 98

Curioso incidenteprepartita di- Marocco per Kylian Mbappé. Mentre stava concludendo la fase di riscaldamento con i consueti tiri verso la porta, l'attaccante del Psg ha mandato con forza un pallone oltre ...Commenta per primo Laè in vantaggio per 1 - 0 , al termine del primo tempo della sfida contro il Marocco che deciderà la sfidante dell'Argentina nella finale dei Mondiali in Qatar. A decidere il match è una rete ...La squadra di Deschamps subito avanti, al 5', con Theo Hernandez. Sfiora il raddoppio con Mbappé e Giroud, ma nel finale rischia di subire il pareggio rossoverde. Capolavoro in rovesciata di El Yamiq, ...Questa sera alle ore 20 si gioca Francia - Marocco, semifinale dei Mondiali in Qatar. Queste le formazioni ufficiali. FRANCIA (4 - 2 - 3 - 1) : Lloris; Koundé, Varane, Konatè, Theo ...