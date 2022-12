Francia-Marocco | gol di Kolo Muani per il 2-0 Altra magia di Mbappè VIDEO

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ildel gol diper il 2-0 in, semifinale dei Mondiali di Qatar 2022.grandedi Kylian, che con una serie di dribbling nello stretto arriva alla conclusione: il pallone viene deviato e arriva sui piedi del neo-entrato, che letteralmente al primo pallone toccato mette in rete da due passi per il raddoppio che con ogni probabilità spalanca allale porte della seconda finale Mondiale consecutiva. ILSportFace.

