Francia-Marocco 2-0

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ore 21,55 - Transalpini in finale come nel 2018 quando conquistarono il titolo. L'ultima sfida con l'Argentina di Messi Saràcontro Argentina, domenica ore 16 (italiane) per conquistare il titolo di campione del mondo. La semifinale che vedeva opposta laalè stata vinta dai transalpini 2-0 con reti di Theo Hernandez al 5' e Kolo Mouani al 79'. Prestazione notevole e sfortunata delche ha a lungo messo in difficoltà Mbappé e compagni senza, però, trovare la rete che avrebbe rimesso tutto in gioco.