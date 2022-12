Francia - Marocco 2 - 0 | le Bleus raggiungono l' Argentina in finale - Sport - Calcio - quotidiano net

Un gol per tempo e i transalpini accedono alla finale contro l'Argentina, ilcede stoicamente e con orgoglio per 2 - ...Nel secondo tempo ilgioca meglio della, arriva davanti a Lloris diverse volte nei primi venti minuti ma non trova la stoccata vincente per il pareggio. E fa specie vedere la...Mbappé (7) e Griezmann (7) sono i migliori della squadra di Deschamps. Nel Marocco Hakimi (6.5) e Zyech (6.5) gli ultimi ad arrendersi ...Nella seconda semifinale un Marocco strepitoso, che non è riuscito a mettere a segno nessuna delle palle gol (nella foto il calciatore con la maglia dei Bleu assieme al connazionale Pogba) ...