Francia in finale | la partita del destino con l' Argentina Marocco | solo applausi

ancora pericolosa con Giroud che coglie il palo dopo aver sfruttato un errore di Saiss. Evidenti le difficoltà del capitano del Marocco che aveva stretto i denti ma non ce la fa ed esce ...AGI - Ladei mondiali sarà- Argentina: la squadra di Didier Deschamps si è imposta per 2 - 0 sul Marocco e si è qualificata per l'ultimo atto della Coppa del mondo in Qatar, in programma ...AL KHOR (QATAR) (ITALPRESS) - La Francia centra la seconda finale mondiale consecutiva battendo in semifinale per 2-0 il Marocco che mostra ...Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori d ...