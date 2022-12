Francia | Benzema avrebbe potuto giocare gli scontri diretti | “Vittima di Deschamps”

... mentre laè riuscita a trovare la porta inviolata in uno solo delle ultime undici partite (... Trezeguet dista un gol,tre. Pelè, invece, è a tre lunghezze nella classifica dei marcatori ...L'attaccante dellanon avrebbe le stimmate dell'antipatico del calcio. Non gioca duro né parla sporco, evita simulazioni e piagnistei, deve ancora incappare in un affaire. Eppure su di lui prevalgono le ...Francia e Marocco si scontrano nella semifinale dei Mondiali 2022: dove vedere la partita, quali sono le probabili formazioni e non solo ...Sorpresa del torneo, contro ogni pronostico, ma con i problemi fisici che si trascinano da settimane e forse da mesi, fino al confronto con la grande favorita del torneo. Se l’Europeo dell’Italia malc ...