Francia-Argentina finale mondiale | Marocco battuto 2-0

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) AL KHOR (QATAR) (ITALPRESS) – Lacentra la secondaconsecutiva battendo in semiper 2-0 ilche mostra ancora tanto coraggio. Sono il milanista Hernandez nel primo tempo e il subentrato Kolo Mouani nella ripresa a siglare le reti che portano i campioni del mondo a sfidare domenica l’di Messi. Al primo affondo, dopo soli 5 minuti, i transalpini passano in vantaggio. In area si forma una mischia, con Mbappè che va alla conclusione poi rimpallata, ma Hernandez si inserisce dalla sinistra e, in acrobazia, batte Bounou per l’1-0. I nordafricani provano a reagire al 10?, quando Mazraoui va al tiro con il destro dal limite dell’area ma Lloris è attento e devia in tuffo. Al 17? Saiss si fa sorprendere da una palla lunga, Giroud gli ruba il tempo ...

