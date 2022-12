Francia-Argentina finale mondiale | Marocco battuto 2-0

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) AL KHOR (QATAR) (ITALPRESS) – Lacentra la secondaconsecutiva battendo in semiper 2-0 ilche mostra ancora tanto coraggio. Sono il milanista Hernandez nel primo tempo e il subentrato Kolo Mouani nella ripresa a siglare le reti che portano i campioni del mondo a sfidare domenica l'di Messi. Al primo affondo, dopo soli 5 minuti, i transalpini passano in vantaggio. In area si forma una mischia, con Mbappè che va alla conclusione poi rimpallata, ma Hernandez si inserisce dalla sinistra e, in acrobazia, batte Bounou per l'1-0. I nordafricani provano a reagire al 10?, quando Mazraoui va al tiro con il destro dal limite dell'area ma Lloris è attento e devia in tuffo. Al 17? Saiss si fa sorprendere da una palla lunga, Giroud gli ruba il tempo e ...

AGI - La finale dei mondiali sarà Francia-Argentina: la squadra di Didier Deschamps si è imposta per 2 - 0 sul Marocco e si è qualificata per l'ultimo atto della Coppa del mondo in Qatar, in programma domenica alle 16. La Francia conquista la finalissima dei Mondiali in Qatar, dopo una partita tutt'altro che semplice. Domenica pomeriggio a Lusail trovano l'Argentina di Lionel Messi, per quello che sarà uno scontro. La Francia frena il sogno africano. Il Marocco non riesce nell'impresa e in finale passano i francesi dopo aver vinto per 2-0, grazie alle reti di Theo Hernandez al quinto.