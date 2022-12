FOTO – Ostigard compra 3 maglie SSCN stagione ’94-95 | omaggio a un grande campione

AreaNapoli.it

infatti ha acquistato online tre vecchie maglie SSC Napoli della stagione 1994 - 1995 , ... Guarda lein allegato. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se ...FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma %srimanenti LE AMICHEVOLI Napoli, 3 - 1 al Palace: risultati ... Vieira NAPOLI (4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo (46' Zanoli),, Jesus (46' Barba), Mario Rui (66'... Ostigard 'pazzo' del Napoli, acquisto a sorpresa del norvegese (FOTO) Il difensore del Napoli ha pubblicato sui propri profili social la foto di un acquisto a sorpresa: alcune maglie storiche del Napoli e di Fabio Cannavaro. Nel corso delle sue partite in maglia Napoli, ...Leo Ostigard può essere considerato l'elemento sorprendente della difesa del Napoli. Come mai Va riferito che il norvegese era stato acquistato come quarto difensore nelle gerarchie, ma in realtà ha ...