Ford - Bronco | tutto pronto per il debutto in Europa nel 2023

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Anche i clienti europei potranno presto guidare la: nella primavera del, ladovrebbe infatti avviare l'importazione in un numero limitato di esemplari della fuoristrada che ha già conquistato importanti successi negli Stati Uniti con oltre 100.000 esemplari consegnati. A confermarlo è Automotive News, che ha raccolto dalla Casa informazioni dettagliate. Da circa 60.000 euro coi motori turbobenzina. Laporterà in alcuni mercati europei le varianti con motori benzina quattro cilindri 2.3 turbo da 300 CV e V6 2.7 turbo da 330 CV della famiglia Ecoboost: è stato ipotizzato un prezzo d'attacco per la Germania di circa 60.000 euro, notevolmente più elevato di quello americano ma da analizzare in base agli allestimenti previsti. Non si parla, invece, della recente versione Raptor ...

Il fuoristrada di Gilles Villeneuve , senza filtro. Un vero pezzo di storia, fermo dal 1982 . Dal 14 dicembre sarà all'asta il, super personalizzato, appartenuto al mitico Gilles , uno dei piloti più amati in assoluto. Ununico, quello che il canadese, in gioventù campione assoluto anche di motoslitta , ...Da mesi si vocifera a proposito di una versione completamente elettrica di, e a dirla tutta il suo debutto non sembra essere in discussione. Semplicemente, ci vorrà ancora molto tempo prima che il SUV off - road della casa automobilistica dell'Ovale blu muova i ...