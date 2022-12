(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Presentato il nuovo cda e il programma delle prossime mostre. Il presidente Carnacini: 'La sede di Palazzo Tau ha bisogno di lavori. Non si possono tenere nascoste opere per un vincolo di ...

Presentato il nuovo cda e il programma delle prossime mostre. Il presidente Carnacini: 'La sede di Palazzo Tau ha bisogno di lavori. Non si possono tenere nascoste opere per un vincolo di ...... sono entrata nel consiglio di amministrazione dellaMarini San Pancrazio che si propone, sotto la guida del presidente Carlo Carnacini, l'obiettivo alto di valorizzare il Museo... Fondazione Marino Marini "A Pistoia capolavori chiusi nei magazzini Trasferiamoli a Firenze" Il prestito dell'opera fa parte del programma delle mostre e attività 2023 presentato dalla Fondazione Marini Il 'Cavaliere' di Marino Marini arriva a Palazzo Vecchio, nella Sala Leone X, proprio dove ...