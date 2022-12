Fiorentina | Gollini ai saluti | c’è la Salernitana

Rebus portiere: è corsa a tre In casa Salernitana, inoltre, c'è da risolvere la questione portiere: Erith Berisha del Torino e Pierluigidellasono i nomi annotati in cima alla ...... piace al Bologna Caputo (Sampdoria): piace all'Empoli Boga (Atalanta): pistaLammers (Empoli): piace alla Sampdoria Benassi (): piace alla SalernitanaLa Salernitana ha necessità di ingaggiare il vice di Mazzocchi, di Sepe, di Maggiore. Si tratta di acquisti non previsti, che prevedono budget extra. Per la fascia, opzionato Zortea. A centrocampo spu ...Firenze-Salerno rischia di essere una tratta molto trafficata a gennaio. Non come meta turistica per andare a cercare temperature più miti, ma per questioni di mercato che legano la ...