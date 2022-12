FINTO MESSAGGIO EMAIL | IL TUO CONTO BANCOPOSTA E LA TUA CARTA POSTEPAY SONO STATE BLOCCATE

Leggi su analisideirischinformatici

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) TORNA LA TRUFFAPOSTE ITALIANE : “In attesa di consegna” Attenzione perchè in queste ore è in corso una nuova campagna di finteche sembrerebbero provenire da Poste Italiane dallainfo accionistas@.com. Non fare click sul link di istruzioni e cestinare il. Passando con il mouse sopra al link ci si accorge subito che la destinazione non è il sito delle poste. Ecco il testo completo : —————————– Gentile Cliente,Il tuoe la tua,per mancanto ricevimento dei dati richesti da noi in precedenza.Codice Pratica : VGPKLAQV0N . Per sbloccare la sua utenza segui il link soto: RIATTIVA ...