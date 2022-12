Filumena Marturano | Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo il 20 dicembre su Rai 1 nel classico di Eduardo

Massimiliano Gallo, ospite di Serena Bortona a Oggi è un altro giorno , ha presentato l'adattamento televisivo della celebre opera di Eduardo De Filippo,, che lo vede al fianco di Vanessa Scalera , con la quale ha già condiviso il set di Imma Tataranni . Appuntamento fissato su Rai 1 per il 20 dicembre in prima serata. L'intervista ...... Serena Gallo e Marta Buso, propongono essais del loro repertorio: Le Troiane, Medea,, Il canto del cigno. Forti le tematiche: efferatezze, atrocità della Guerra; abissi dell'animo ...Filumena Marturano va in onda martedì 20 dicembre su Rai1. La trasposizione filmica del capolavoro teatrale di Eduardo De Filippo è diretta da ...Una carrellata di foto di scena tratte dal film Filumena Marturano con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, in onda martedì 20 dicembre su Rai1.