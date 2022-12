Fermati 7 presunti scafisti per gli sbarchi in Calabria di migranti 

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) AGI -dalla polizia di Stato 7ritenuti responsabili di tredi 237 immigrati in. Gli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato di Siderno e personale della Guardia di finanza hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto di quattro persone, ritenute responsabili di due distintiavvenuti nei giorni scorsi a Roccella Ionica. In particolare, i due cittadini di nazionalità uzbeca sono ritenuti responsabili dello sbarco di 46 migranti avvenuto il 9 dicembre, e due di nazionalità siriana dello sbarco di 105 cittadini extracomunitari avvenuto l'8 dicembre. La Squadra mobile di Reggiola Guardia di finanza hanno infine fermato tre turchi per lo sbarco di 86 persone il 6 dicembre a Reggio. Tutti i ...

Intanto continuano gli sbarchi di migranti in Sicilia. È arrivata con due ore di anticipo la Pozzallo la ... 450 le persone salvate dalle motovedette de ...