Fedez | «Io e Chiara Ferragni abbiamo detto no ai soldi del Qatar Ecco perché» Poi la stoccata agli influencer

Corriere dello Sport

Ascolta questo articolo In questo periodo la coppiaFerragni ha fatto molto parlare di sé . Come si sa il rapper non ha trascorso un periodo sereno, in quanto durante un controllo diagnostico gli è stato trovato un tumore neuroendocrino ...La giovane donna, sorella della nota, è stata accusata di prendere un po' troppo spunto dalla moglie di. Anzi, in alcuni casi, di essere... 'il suo clone'. Diversi sono stati i commenti ... Fedez: "Chiara Ferragni ed io abbiamo rinunciato ai soldi del Qatar. Ecco perché" Fedez e Chiara Ferragni hanno detto no ai Mondiali di calcio in Qatar. La coppia ha scelto di non presenziare ad alcun evento collaterale alla competizione calcistica. A farlo sapere lo stesso cantant ...Al secondo e al terzo posto si piazza invece Benedetta Rossi. Nella top 5 anche il bacio Hunziker-Ramazzotti. L'anno degli italiani sulle piattaforme targate Meta in un report sulle interazioni curato ...