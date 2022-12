Fari spenti sulla mafia A certa politica sta benissimo così

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’ultimo in ordine di tempo è stato Matteo Salvini. Da ministro dell’Interno il leader della Lega ha provato a riproporre lo stereotipo del ministro di ferro di matrice destrorsa, quello che nell’immaginario propagandistico è duro con i mafiosi, si ispira a Paolo Borsellino e non guarda in faccia nessuno. Non andò. Salvini ce lo ricordiamo per l’ennesimo video sui social mentre nuotava pesante nella piscina di una villa confiscata a un boss. Poco altro. D’altronde la destra – lo dicono i numeri – paga le troppe inchieste che vedono coinvolti politici locali e nazionali. Inchieste e scandali a ciclo continuo. Ma il tema dellaè sparito dal dibattito politico Il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, è stato oggetto di innumerevoli inchieste giornalistiche che hanno raccontato le frequentazioni ...

