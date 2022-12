Fantaghirò | Lorenzo Balducci nell’esilarante parodia della serie fantasy VIDEO

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 14 dicembre 2022), attore italiano e star di Instagram, è il protagonista di una esilarantedi. Un modo originale per omaggiare il franchiseandato in onda tra il 1991 e il 1996, per la regia di Lamberto Bava. I fan dell’opera, inoltre, avranno la possibilità di rivederla durante le festività natalizie grazie a Canale 5. Ricordiamo chesi ispira all fiaba Fanta-Ghirò, persona bella, contenuta nella Fiabe Italiane di Italo Calvino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@82) Nelcondiviso sulla pagina Instagram di, ...