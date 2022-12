Fabio Altruda | il pilota del caccia Eurofighter precipitato aveva 15 anni di esperienza | “La scatola nera chiarirà la dinamica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)15dinell’aeronauticaAntonio. Ildeldel 37esimo Stormo di Trapani,nel tardo pomeriggio di ieri, 13 dicembre, a Marsala, nel Trapanese,all’attivo centinaia di ore di volo, molte delle quali effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali. Per questo è ancora più difficile spiegare ladegli ultimi momenti di vita del 33enne originario di Caserta, il cui corpo è stato individuato e recuperato nella notte. L’aeronautica militare ha annunciato l’avvio di un’inchiesta di sicurezza del volo in merito all’episodio: da chiarire cosa sia andato storto e perché non siano arrivati mai segnali di sos da parte ...