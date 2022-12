Fabiana De Angelis | chi è la quarta vittima della strage di Roma | lascia marito e due figli

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Un’altrainnocente.De, 50enne dottore commercialista, è morta nel pomeriggio di martedì 13 dicembre. Le ferite riportate dai colpi di pistola sparati da Claudio Campiti erano troppo gravi. Era stata colpita al collo e il proiettile aveva provocato una profonda lesione alla carotide e a una vertebra. La sua morte ha sconvolto tornato a sconvolgere la Capitale, ancora sotto shock da quanto successo domenica. A comunicare ufficialmente la mortecommercialista è la direzione del S. Andrea, dove era ricoverata dal momentosparatoria. “Gli accertamenti diagnostici effettuati in queste ore hanno evidenziato un quadro clinico irreversibile. È stata dichiarata la morte cerebralepaziente. L’Azienda esprime il proprio sentito cordoglio alla famiglia”. ...

Sale a quattro il bilancio della strage di Fidene.Deè morta nell'ospedale Sant'Andrea, dove era stata ricoverata dopo la sparatoria di domenica 11 dicembre. Nel corso di una riunione di condominio che si stava svolgendo in un bar ...22.32 Sale a 4 morti sparatoria in condominio E' mortaDe, una delle donne ferite da Claudio Campiti nella sparatoria avvenuta domenica scorsa a Fidene, nei pressi di Roma, nel corso di una riunione di condominio. L'ospedale Sant'Andrea di ...Emergono ulteriori dettagli sulla figura di Claudio Campiti, il 57enne che domenica scorsa ha tolto la vita a Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano durante una… Leggi ...Claudio Campiti ha usato una pistola del tipo Glock per sparare contro gli altri condomini del consorzio ammazzandone almeno tre. L’arma — che tecnicamente si chiama… Leggi ...