(Di mercoledì 14 dicembre 2022)è la nuova joint venture (a pieno titolo e paritetica) che vedeX eper fornire energia per la. L’obbiettivo è creare in Italia una rete con 3.000 punti di ricarica pubblici con potenza fino a 350 kW (high-power charging, HPC). L’annuncio è stato dato ieri a Roma durante l’inaugurazione della prima stazione di ricarica premium di. L’hub, realizzato nel quadrante nord della Capitale, vede 14 punti di ricarica HPC posizionati sotto una pensilina solare composta da pannelli fotovoltaici prodotti nello stabilimento 3Sun Gigafactory diGreen Power in Sicilia., inoltre, sta realizzando la più grande rete di ricarica ultraveloce del Belpaese: 750 punti recharge (alcuni dei ...

Il Fatto Quotidiano

L'acceleratore della mobilità elettrica Una joint venture,, per accelerare la diffusione della mobilità elettrica. OggiX Way e Volkswagen hanno inaugurato a Roma la prima stazione di ricarica premium dicon 14 punti di ricarica elettrica e ...X Way e Volkswagen Group hanno presentato, la jont venture paritetica che installerà fino a 800 stazioni di ricarica HPC in Italia entro il 2025, con 3.000 punti di ricarica da 150 e 350 kW. Ewiva, Enel X e Volkswagen insieme per accendere la mobilità elettrica Lo stop alle esportazioni di tecnologia avanzata deciso dagli Stati Uniti nei confronti della Cina, un freno per l'industria hi-tech e dei semiconduttori della potenza asiatica, sarà oggetto di confro ...Un nuovo passo verso la mobilità elettrica quello compiuto da Enel X Way e Volkswagen. Si tratta di Ewiva, una joint venture nata dall'unione della società del gruppo Enel che si occupa di mobilità el ...