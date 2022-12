' Europarlamentari a libro paga' | l' ipotesi shock della procura che fa tremare la Ue

Una delle ipotesi su cui lavorano i magistrati belgi è che ci siano"apaga" per favorire l'emirato. In casa di Kaili e Panzeri sono stati trovati sacchi con oltre 1,5 milioni ...... hanno il sospetto che i presunti affari a favore del Qatar non siano stati episodi isolati, ma nascondano un'organizzazione più strutturata che vede alcunipaga , ossia ...Milano, 14 dic. (LaPresse) – Potrebbero esserci altri europarlamentari 'a libro paga' per favorire il Quatar. È questa l’ipotesi a cui stanno lavorando i pm ...Europarlamentari a libro paga. È questa l'ipotesi investigativa a cui sta lavorando la procura belga titolare dell'inchiesta ribattezzata Qatargate. Lo si apprende da ...