Eurolega | l’EA7 Emporio Armani Milano ancora k o | il Maccabi Tel Aviv espugna il Mediolanum Forum

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)incassa la nona sconfitta consecutiva in, cedendo alTelper 71-77 e restando in fondo alla classifica con un record di 3-10. Non sono stati sufficienti i 18 punti di Baron e i 14 di Luwawu-Cabarrot. Nonostante una fiammata di Luwawu-Cabarrot e il solito lavoro in post-basso di Davies, ilTelparte con un piglio migliore grazie alle triple di Brown e alla presenza sotto i tabelloni di Nebo (6-12). Successivamente, l’ingresso di Hines sul parquet alza i giri del motore biancorosso e di questo ne approfittano sia Hall che uno scatenato Luwawu-Cabarrot in penetrazione. Il 9-0 di break meneghino viene interrotto dall’incursione del neoentrato Martin e una schiacciata di Sorkin, ...