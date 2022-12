Eurofighter precipitato | morto il capitano Altruda | l’ipotesi del gesto eroico

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nel tardo pomeriggio di ieri, un cacciadel 37esimo stormo di Trapani èportando alla morte ilFabio Antonio, che era alla guida del mezzo. Il pilota stava rientrando alla base da una missione di addestramento quando, per motivi ancora da accertare, prima di avviare le manovre di atterraggio èal suolo. L’impatto, che non ha provocato danni né feriti, è avvenuto in una zona agricola a 5 miglia a sud-est dalla base aerea siciliana, nella zona di Locogrande, qualche chilometro a Nord di Marsala. Nelle prossime ore, verrà avviata da parte dell’Aeronautica militare un’inchiesta di sicurezza del volo.caduto, chi era ilFabio Antoniodel ...