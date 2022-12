Eurofighter precipitato | l' esplosione in volo poi lo schianto al suolo IL

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nell' incidente morto il Capitano Fabio Antonio Altruda . In un video diffuso sui social network si vede il momento in cui un caccia monopostodell'Aeronautica militare esplode ine ...

Si chiamava Fabio Antonio Altruda , aveva 33 anni ed era originario di Caserta il pilota del caccia militaredel 37esimo stormo, che èieri sera a Trapani . L'uomo è morto nell'impatto. Il suo cadavere è stato recuperato dalle squadre dei vigili del fuoco. Chi era il pilota ...Cacciaa Trapani, morto il pilota. Giallo sulla dinamica: 'Non ha lanciato Sos'. Il cordoglio del ministro Crosetto ai familiari del capitano Altruda Fabio Antonio Altruda, ...È stato ritrovato il corpo di Fabio Antonio Altruda, il pilota del caccia precipitato in Sicilia. Da verificare ancora le cause dell'impatto.Roma, 14 dic. (askanews) - In un video diffuso sui social network si vede il momento in cui un caccia monoposto Eurofighter dell'Aeronautica militare esplode in volo e precipita nel tardo pomeriggio d ...