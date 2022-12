Eurofighter precipitato a Trapani | chi era il pilota morto | Fabio Antonio Altruda | 33 anni Giallo sulla dinamica | «Non ha lanciato Sos»

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Non ce l'ha fatta ildel cacciadel 37esimo Stormo dinel tardo pomeriggio di ieri: il corpo del capitanoè stato individuato e...

Pilota militare molto esperto, era lui ai comandi dell'per cause ancora sconosciute nelle campagne a nord di Marsala. Entrato nell'Aeronautica militare con il corso regolare ...... nei pressi di alcuni rottami del velivolo, il corpo senza vita del pilota del cacciadel 37mo Stormo di Trapaninel tardo pomeriggio di ieri. Si tratta del capitano Fabio ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Non ce l'ha fatta il pilota del caccia Eurofighter del 37esimo Stormo di Trapani precipitato nel tardo pomeriggio di ieri: il corpo del capitano Fabio Antonio Altruda è stato individuato ...