Eurodeputati a libro paga del Qatar | il tribunale Ue conferma 3 arresti Rinviata l’udienza di Kaili

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)delper favorire l’emirato arabo. È questa una delle ipotesi più avvalorata e inquietante su cui stanno lavorando i magistrati belgi nell’inchiesta delle euro-mazzette. Che ha portato a quattroeccellenti: quello della oramai ex vicepresidente del Parlamento di Strasburgo Eva. Dell’ex eurodeputato socialista e pezzo da 90 del Pd, Antonio Panzeri. E di due non parlamentari: Francesco Giorgi, compagno dellae già assistente di Panzeri e Niccolò Figà-Talamanca, segretario della Ong “Non c’è libertà senza giustizia”, fondata nel ’93 da Emma Bonino., la giustizia Ue(uno con braccialetto elettronico) Oggi si è svolta la prima udienza davanti alla ...

paga. E' una delle ipotesi su cui stanno lavorando i magistrati belgi nell'inchiesta sul cosiddetto 'Qatargate'. Ci sarebbero cioè degli europarlamentari 'apaga' per ...La nuova pista del Qatargate:messi apaga . Spuntano nuovi nomi dagli interrogatori: cosa dice la stampa estera . La prova che inchioda il traffico di soldi al Belgio: la prova . ...Potrebbe allargarsi presto l'inchiesta sulle presunte tangenti dal Qatar che ha travolto il Parlamento europeo. Secondo le indiscrezioni che ...Tre dei quattro indagati per lo scandalo delle mazzette del Qatar in Unione europea rimarranno in carcere. Lo hanno deciso i giudici della camera di Consiglio del Tribunale di Bruxelles al termine del ...