(Di mercoledì 14 dicembre 2022) - La magistratura belga segue la pista dell'emissione delle banconote. Prima udienza per gli arrestati: Eva kaili resta in carcere fino al prossimo interrogatorio; Antonio Panzeri e Francesco Giorgi, ...

TGLA7

L'indagine partita da un'dei servizi segreti ...È tramortita dall', non se ne capacita. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al ... Bruxelles sotto choc: ora la polizia belga punta a perquisire i palazzi Ue, la ... Eurocorruzione, l'inchiesta si allarga. I magistrati: ipotesi eurodeputati a libro paga del Qatar La magistratura belga segue la pista dell'emissione delle banconote. Prima udienza per gli arrestati: Eva kaili resta in carcere fino al prossimo interrogatorio; Antonio Panzeri e Francesco Giorgi, al ...Non sarebbe circoscritta solo ai quattro fermati l'indagine sul Qatargate, ma riguarderebbe diversi europarlamentari a libro paga del Qatar. È una delle ipotesi dell'inchiesta della procura federale d ...