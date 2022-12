Estremismi | golpisti tedeschi e ideologie ibride L’analisi di Antinori Sapienza

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La vasta operazione di polizia condotta nei giorni scorsi dalle autorità tedesche, che ha portato (principalmente in Germania, ma non solo) all’arresto di 25 persone per terrorismo, colte nella flagranza di pianificare un colpo di stato, consente di operare una riflessione, seppur sintetica, sulla sicurezza in Europa alla luce dell’emersione e sviluppo delle nuove minacce di natura estremistico-violenta e terroristica. Il gruppo Reichsbürger, Cittadini del Reich, è parte di un più ampio movimento subculturale sommerso, di natura estremistica, dalle radici non del tutto chiare, ma tendenzialmente negazionista e caratterizzato da una certa conflittualità interna derivante dalle dispute tra i diversi corpuscoli che lo popolano. Il movimento si sostanzia per la variabile intensità delle pratiche, per lo più nonviolente, di espressione del dissenso, auto-separazione e/o alienazione ...