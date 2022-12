Eroe coraggioso salta su granata per salvare compagno | usa il suo corpo come scudo – merita riconoscimento

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il suo nome è William Kyle Carpenter. Potreste averlo già sentito nominare, o forse no. Ma non si può mettere in discussione il fatto che sia unamericano certificato. All’età di 21 anni, William Kyle si è guadagnato il grado di caporale dei Marine degli Stati Uniti. Nel 2010 lo hanno mandato in guerra in Afghanistan. Durante uno scontro a fuoco, unaè atterrata vicino a dove si trovavano lui e un altro Marine. Senza neanche pensarci due volte, William Kyle è entrato in azione. L’articolo prosegue sotto la foto. View this post on Instagram A post shared by Kyle Carpenter (@chiksdigscars) È stata una decisione di un secondo che ha mostrato l’indomita forza del giovane, ma che alla fine ha cambiato la sua vita per sempre. William Kyle èto sullae ...