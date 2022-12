Energia | price cup a “rallenty” | ancora fumata grigia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sul tetto al prezzo del gas si registrano progressi ma restaqualche nodo da sciogliere. Tradotto: non ètempo della tanto attesabianca.cup“Abbiamo un accordo sul meccanismo ed è stato stabilizzato un testo sul meccanismo. Certamente ci sonoalcuni punti che vanno definiti. E verranno definiti durante la riunione del Consigliodi lunedì prossimo. Il punto principale in questo momento di discussione è la soglia di prezzo”. Lo ha dichiarato, nella tarda serata di ieri sera, il ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al termine del Consiglio straordinarioin cui, di fatto, non è stato raggiunto un accordo ...

... 57 no (Avs e M5s) e 86 astenuti (Pd e Terzo Polo) Uncap sul gas fissato a 200 - 220 euro per megawattora è stato proposto ieri a Bruxelles ai ministri dell'dei 27 dalla presidenza di ...'Noi oggi dobbiamo bloccare la speculazione che c'è sui prezzi dell'che non è dovuta tanto alla carenza di domanda. La von der Leyen qualche giorno fa ha detto noi oggi abbiamo le riserve al ...Ancora una fumata nera. Niente accordo per il price cap sul gas in Europa. Il Consiglio sull’Energia straordinario andato in scena a Bruxelles si è ...Si registra qualche passo in avanti al Consiglio straordinario Energia di ieri a Bruxelles per trovare un accordo sul tetto al prezzo del gas. Secondo il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energ ...