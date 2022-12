Energia | price cap al rallentatore | ancora fumata grigia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sul tetto al prezzo del gas si registrano progressi ma restaqualche nodo da sciogliere. Tradotto: non ètempo della tanto attesabianca.cup“Abbiamo un accordo sul meccanismo ed è stato stabilizzato un testo sul meccanismo. Certamente ci sonoalcuni punti che vanno definiti. E verranno definiti durante la riunione del Consigliodi lunedì prossimo. Il punto principale in questo momento di discussione è la soglia di prezzo”. Lo ha dichiarato, nella tarda serata di ieri sera, il ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al termine del Consiglio straordinarioin cui, di fatto, non è stato raggiunto un accordo ...

Sul tetto al prezzo del gas si registrano progressi ma resta ancora qualche nodo da sciogliere. Tradotto: non è ancora tempo della tanto attesa fumata bianca.cup, fumata grigia. "Abbiamo un accordo sul meccanismo ed è stato stabilizzato un testo sul meccanismo. Certamente ci sono ancora alcuni punti che vanno definiti. E verranno definiti ......ritardo su una situazione epocale" e ha finora prodotto ricette "insoddisfacenti" (come il... Su guerra,, "Piano Mattei per l'Africa" la continuità con il governo Draghi è totale . Per ...BRUXELLES (Reuters) - I ministri dell'Energia Ue non sono riusciti ieri a raggiungere un accordo sull'introduzione di un tetto massimo sui prezzi del gas naturale per tutta l'Unione, dopo mesi di diba ...'È terminato con un nulla di fatto l’incontro di ieri tra i ministri dell’Energia dell’Unione europea, tutto dedicato al controverso meccanismo di correzione del prezzo del gas nei momenti di forte vo ...