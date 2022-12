Energia | intesa su RepowerEU Von der Leyen “Sblocca risorse importanti”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L'Unione europea accelera sulla fine della sua dipendenza dalle importazioni russe di combustibili fossili. I negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla propostache mira a rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione rafforzando l'indipendenza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione. Il testo concordato nella notte è ora soggetto all'approvazione del Consiglio e del Parlamento europeo prima di essere sottoposto alla procedura formale di adozione. “Accordo nella notte sul! Contribuirà alla nostra indipendenza energetica e alla transizione climatica. Congratulazioni!”, ha commentato via Twitter il Commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni.“Accolgo con favore l'accordo politico su– le parole ...

Niente accordo per il price cap sul gas: il Consiglio sull'straordinario a Bruxelles si è concluso dopo quasi otto ore di negoziati senza un'. Tuttavia, riferisce una fonte diplomatica Ue , "sono stati fatti moderati progressi.