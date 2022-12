Elisabetta Canalis sui social svela | ' Ecco chi tifo tra Francia e Marocco'

Corriere dello Sport

Non solo bellezza ed erotismo.sui social dimostra di essere anche una grande appassionata di calcio . E così in occasione della semifinale Mondiale di Qatar 2022 , ci sarà un tifosa in più. La partita tra ...Ci sarà una tifosa in più durante la sfida tra Francia e Marocco , che deciderà la seconda finalista (che sfiderà l'Argentina) del Mondiale in Qatar . Si tratta di, che in un video sui social ha espresso la sua preferenza sulla partita, durante degli allenamenti di kickboxing , la sua nuova passione come raccontato da lei ... Mondiali, Elisabetta Canalis: "Ecco chi tifo tra Francia e Marocco" Resterete senza fiato nel vedere la cameretta di Skyler Eva, figlia di Elisabetta Canalis: dettagli dolcissimi nella stanza della piccola.La showgirl ha svelato in un video sui social chi tiferà nella semifinale che deciderà la sfidante dell'Argentina in finale ...