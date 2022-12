Elettra e Ginevra | parla l’ex gieffina | “Abbiamo parlato | ecco come vanno le cose”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Per due anniLamborghini non si sonote. Durante la sua breve permanenza al GF Vipconcorrente,hato in più occasioni dei rapporti assenti con la sorella minore, che ha reagito inviando una diffida. Una volta che la ragazza è uscita dalla casa per una squalifica sembra che lesiano leggermente migliorate. “Sembra si sia aperta una piccola porta. Piano, piano a piccolissimi passi sistemeremo, ma io sono molto contenta. Io e la mia sorellinaavuto l’occasione di riavvicinarci . Diciamo che tutto va a passettini. Ricostruire questo legame per me è più di aver vinto il gioco. Appena sono uscita è arrivato il piccolo riavvicinamento e questa cosa mi ha riempito di gioia. Anche se lentamente, ma io sono ...