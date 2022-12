El Paìs | «Il Messi più maradoniano | senza smettere di essere Messi»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “intero,infortunato,dai calci piazzati,inarrestabile, sempre. Il 10 è il giocatore universale in Qatar”. Ramon Besa sul, come tutta la stampa internazionale celebra le “infinite versioni del capitano dell’Albiceleste”. Lo definisce “ilpiù argentino e”: “C’è unche cammina, osserva e diagnostica il gioco, un giocatore intelligente e, tuttavia, riguardato, come se volesse rilevare i segni della vecchiaia, per vedere chi può annunciare in anticipo che la sua fine è vicina a Parigi, Miami o Barcellona . E c’è anche unche ...