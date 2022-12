Edoardo Donnamaria dà della poco di buono ad Antonella | il padre della Fiordelisi lo difende | “Orgoglioso di lui”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 7 aveva fatto un sacrosanto discorso sull’atteggiamento di Attilio Romita. Aveva fatto delle precisazioni parecchio puntuali. Poi però anche lui se ne esce, con delle metafore non troppi simpatiche nei confrontisua fidanzata e spesso parla delle donne con termini non esaltanti, e al contrario, offensivi. Il fatto chesia la sua fidanzata, non lo autorizza a darledi, è chiaro. Non lo pensa, il suo discorso era metaforico ma ècarino, questo è evidente. Chi non la pensa come noi è invece ildiche, dopo le parole di, ...