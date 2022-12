Agenzia ANSA

Sono stati pari a 23,7 miliardi di euro in totale gli investimenti attivati nel 2021 grazie ai meccanismi di detrazione fiscale, di cui 7,5 con l'ecobonus (+126% sul 2020) e 16,2 con il superecobonus ..."A questo punto non chiamatelo, ma superenalotto! Come si possono cambiare le regole in ... aveva ammonito: "nei territori colpiti del sisma l'- sisma - bonus è oramai intrecciato in ... Eco e superbonus, quasi 24 miliardi investiti nel 2021 - Economia Sono stati pari a 23,7 miliardi di euro in totale gli investimenti attivati nel 2021 grazie ai meccanismi di detrazione fiscale, di cui 7,5 con l'ecobonus (+126% sul 2020) e 16,2 con il superecobonus ...L’AQUILA – Sono 9.583 le asseverazioni in Abruzzo per l’utilizzo del Superbonus 110% in edilizia, per una cifra che sfiora i due miliardi di euro. Lo certifica l’Enea nel suo ultimo rilevamento pubbl ...