‘E se fosse asma grave?’ | al via iniziativa per empowerment paziente

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’ stata presentata oggi con un evento web la campagna ‘E segrave?’, nata per promuovere un ruolo attivo dele favorire una migliore conoscenza della patologia e quindi migliorare diagnosi, cura e qualità di vita delle persone affette dagrave e rinosinusite cronica con poliposi nasale. L’– promossa da Gsk Italia con il patrocinio dell’associazione Respiriamo insieme – ha l’obiettivo di mettere i pazienti in condizione di riconoscere i sintomi, che spesso non vengono collegati, per giungere a una diagnosi e cure più appropriate, in team multidisciplinari di centri specializzati. Oltre al sito web esegrave.it, la campagna mette a disposizione di pazienti e familiari la pagina Facebook ...

Adnkronos

