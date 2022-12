E’ morto Giuseppe Vannucchi | storico volto del Tg1 Aveva 85 anni

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il giornalista, uno dei volti storici del Tg1 della Rai, èoggi nella sua casa di Roma all’età di 85. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal Comune di Prato, di cuifu assessore alla Cultura dal 1999 al 2002, esprimendo il proprio cordoglio alla famiglia.è stato uno dei primi conduttori del telegiornale nazionale della Rai prima durante l’epoca del direttore generale Ettore Bernabei e in seguito durante quella di Biagio Agnes. E’ stato non solo speaker del Tg ma anche commentatore e presentatore di diversi rotocalchi di approfondimento. Nel 1977 collaborò, insieme al curatore Arrigo Petacco, Mino D’Amato, Bruno Vespa e Nino Crescenti, alla conduzione della rubrica d’attualità ‘Tam tam’ in onda su Raiuno. Dopo 30 ...