“È il suo corpo” Ritrovato senza vita | dopo giorni di ricerche e l’appello di Chi l’ha visto

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Aveva fatto perdere le sue tracce qualche giorno fauna serata in discoteca nella zona di Sarzana. L’uomo in questione si chiama Carlo Solofra, 43 anni, originario di Torre Annunziata: in Liguria si era trasferito da qualche mese. È stata la sorella a lanciare l’allarme e ha presentato denuncia di scomparsa al commissariato di Sarzana per non averrientrare a casa il fratello. Subito sono partite ledel 43enne che vive con la madre nel centro storico di Sarzana, dove si è trasferito da Firenze soltanto qualche mese fa per raggiungere la sorella Tania che gestisce un ristorante a Montemarcello. Stando a quanto ricostruito, lo scorso sabato Carlo Solofra avrebbe trascorso la serata dapprima in alcuni bar della cittadina, poi si sarebbe diretto in discoteca insieme ad amici e lì è statofino ...