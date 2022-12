“È bene che lo sappia” GF Vip 7 | problemi per Giaele | la notizia sul marito è grave

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Scricchiola ancora il matrimonio traDe Donà (ora al GF Vip) e suoBradford Beck. La vicinanza della modella ad Antonino Spinalbese sarebbe la causa della crisi. A parlare in questo modo è una ragazza che conosce moltola coppia e di recente è entrata nella casa per fare una sorpresa alla 24enne e metterla in guardia. Si tratta di Taylor Mega, influencer da 2,8 milioni di follower, che è stata ospite di Casa Chi, il talk social sulla pagina Instagram del magazine diretto da Alfonso Signorini. E ha fatto rivelazioni molto importanti. Taylor Mega ha detto di sentire spesso Brad Beck e ha riferito che l’imprenditore americano sarebbe infastidito dall’attrazione nata nella casa del GF Vip tra la moglieDe Donà e Antonino Spinalbese. Quindi il matrimonio, stando alle parole dell’influencer, ...