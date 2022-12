Dopo ‘Spelacchio’ l’albero di Natale di Roma si chiama ‘Pedalotto’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Pedalotto. Così è stato ribattezzatodidel Capidoglio e non è stato scelto un nome a caso, anzi. Pedalotto si accende, va da sé, con una pedalata. Come? Ci sono sei biciclette posizionate vicino al grande abete: appena uno inizia a pedalare, le decorazioni luminose di alimentano attraverso una dinamo. “Questo è un bellissimo contributo per la nostra illuminazione natalizia. – le parole del sindaco diRoberto Gualtieri che ha presentatoinsieme la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli – Hanno detto che non andavano bene i pannelli solari solari di piazza Venezia, invece sono bellissimi e ci fanno risparmiare 100mila euro che doneremo alla Caritas, dando anche un segnale per accelerare sulla transizione. Ora rilanciamo con queste biciclette che sono una bellissima idea. Così ...