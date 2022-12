(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) - Sono, studiose eive,. Sono le sei vincitrici della sesta edizione di '', il concorso ideato dal Gruppo Bracco per sostenere e valorizzare lofemminile abbinato ai meriti scolastici. Tre nella categoria atlete e tre in quella paratlete. Si chiamano Maya Bagnato, Maria Olga Magliano, Cecilia Cristina Di Laora, Margherita Sorini, Elena Ferracuti e Aurora Esabotini. E sono state premiate a Milano nel corso di una cerimonia alla quale ha preso parte anche il ministro per loe i, Andrea Abodi. Le sei...

Ultimo'ora: 'Donna Sport' a sei giovani campionesse nello sport e a scuola Sono giovani, studiose e sportive, campionesse a scuola e nello sport. Sono le sei vincitrici della sesta edizione di 'Donna Sport', il concorso ideato dal Gruppo Bracco per sostenere e valorizzare lo ...(Adnkronos) - "Come presidente del Consiglio delle Pari opportunità di Regione Lombardia, stimo moltissimo l'iniziativa messa in campo da Diana Bracco perché educa alla bellezza e ...