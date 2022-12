Dispersione scolastica | Ufficio scolastico | Comune | INPS | Tribunale minori Palermo firmano protocollo d’intesa per prevenzione e recupero

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) In data 13 dicembre 2022 l'Ambito Territoriale di, per conto dell’Regionale per la Sicilia, ha sottoscritto, insieme alla Procura della Repubblica presso ilper i Minorenni di, aldie alla Direzione Provinciale dell’di, ild'intesa in materia didella. L'articolo .