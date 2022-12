Disney+ | la caccia al tesoro riparte | arriva Il mistero dei templari

... Catherine Zeta - Jones sta inaugurando una nuova fase delle sua carriera nella serialità, abbracciando un inedito ruolo di villaina tutti gli effetti: "Chi non ama unaal tesoro ...Aveva 85 anni Guadagni stellari In questa secondo episodio, (in uscita oggi con), che ... torna sotto forma di Recomb, un clone Navi, che è tornato solo per dare laalla famiglia Sully, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tanti cantanti hanno fatto il salto al cinema trasformandosi in attori, molti meno sono quelli che invece sono passati a dirigere un lungometraggio. È quello che succederà a Taylor Swift, che dopo ave ...