Tiscali Notizie

- aggiunge de- continuerà a essere partner del sistema per agevolare il processo che porta l'innovazione a beneficio dei pazienti. Le sfide più importanti restano la sostenibilità, ...Così il presidente e amministratore delegato diItalia, Maurizio de, a margine dell'evento 'in Italia, 3 secoli di futuro', organizzato al Maxxi di Roma per celebrare i 125 anni di ... De Cicco (Roche), '3 secoli di storia con il paziente al centro' Roma, 14 dic. (Adnkronos Salute) - "C'è un anello che unisce i 3 secoli della nostra storia ed è la voglia di portare sempre il paziente al centro delle nostre attività, avere sempre a mente ...Roma, 14 dic. (Adnkronos Salute) – “Nel momento storico che stiamo vivendo c’è bisogno di mettersi al servizio del sistema con azioni concrete. Oggi più che mai vogliamo dare il nostro contributo per ...