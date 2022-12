(Di mercoledì 14 dicembre 2022) E' stata una delle chicche annunciate nella conferenza stampa di presentazione dellaper i dieci anni did'. Cristina D'nte idolo dei più piccoli per aver interpretato alcune delle sigle dei cartoni animati più famose, salirà sul palco la prima sera della, domani giovedì 15 dicembre, e allieterà il pubblico assieme al vignettista de Il Tempo Federico Palmaroli. Ma se Palmaroli - in arte Osho - conosceva già bene cosa significhi essere etichettato come "artista di destra", ovvero subire costantemente degli attacchi social e subire i boicottaggi dei cosiddetti "democratici", per Cristina D'è una novità. Lante è passata nel giro di poche ore da icona del mondo gay a bersaglio numero uno dei ...

Cristina D': "È quella cheper i bambini, non può fare di più" Col passare del tempo Cristina D'ha accettato il suo ruolo di "cantante di sigle di cartoni animati ": come ha ...Doveva essere un esperimento, ma la mia voce piacque" ha raccontato Cristina D'parlando dei ... 'Ah Cristina è quella cheper i bambini, no, no, no non può fare di più'. E mentre nessuno ... D'Avena canta alla festa di Fratelli d'Italia. E gli ex fan ora la linciano su Twitter Fratelli d'Italia festeggerà il suo decimo compleanno con una tre giorni d'incontri ed eventi a Piazza del Popolo ...Cristina D'Avena, Regina e Sabrina Bambi cantano Jingle Bell Rock a Procediamo, il programma di Fernando Proce, durante R101 Enjoy Your Xmas, la festa delle feste di Natale.