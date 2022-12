Dalot-Juventus | che succede? Ci sono novità

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La, per il prossimo anno, vuole rinforzare il ruolo del terzino destro e, al tal proposito, cidelleper. Nel prossimo mercato estivo, lavuole rinforzare la propria rosa in diversi reparti tra cui quello difensivo. Il reparto arretrato dei bianconeri potrebbe subire dei cambiamenti sia per i centrali (occhio alla situazione di Rugani e Gatti) sia sugli esteri dove potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione. Da questo punto di vista, bisogna valutare la posizione di; cerchiamo di capire meglio. LaPresseSulla corsia di destra, larischia di perdere Cuadrado a fine stagione; Il colombiano, sta vivendo un campionato tra alti e bassi e con un nervosismo eccessivo come dimostrato dalle sfide contro Salernitana e ...

