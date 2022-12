Dall' Europa un ' sì | ma' alla Manovra Impianto ok | critiche su contante e Pos Giorgetti | ' Sul Mes parola alle Camere'

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) - La Commissione europea promuove a metà la legge di Bilancio del governo Meloni: positiva la parte in linea con Bruxelles. Bocciata invece quella non in linea con la lotta all'evasione: innalzamento ...

- La Commissione europea promuove a metà la legge di Bilancio del governo Meloni: positiva la parte in linea con Bruxelles. Bocciata invece quella non in linea con la lotta all'evasione: innalzamento ...L'ex ministra degli Esteri Emma Bonino figurava nel board di Fight Impunity, l'organizzazione fondata'ex eurodeputato Antonio Panzeri, al centro dello scandalo Qatar. E ha fondato No Peace ...Siamo cittadini italiani ed europei indignati per il caso di corruzione reso noto a seguito delle indagini condotte dagli inquirenti belgi e dei conseguenti provvedimenti cautelari adottati dalla magi ...NEW YORK - Tesla sotto pressione a Wall Street vede calare la sua capitalizzazione di mercato sotto i 500 miliardi di dollari per la prima volta dal novembre del 2020. I titoli del colosso delle auto.